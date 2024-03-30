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30 марта, 21:02

Главный тренер «Челси» Почеттино остался разочарован ничьей в матче с «Бернли»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Бернли» в матче 30-го тура АПЛ (2:2).

«Я сильно разочарован. Мы не показали стабильности и навыков, необходимых для того, чтобы контролировать эту игру. Мы позволяли сопернику делать при стандартных положениях некоторые вещи, которые давали ему возможность поверить в себя. Этот результат показывает, что нам во многих аспектах нужно прибавить, если мы хотим быть конкурентоспособными», — приводит BBC слова Почеттино.

«Челси» набрал 40 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Почеттино сыграет против «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 4 апреля.

Источник: BBC
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Бернли
ФК Челси
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