Британский миллиардер Джим Рэтклифф сделает предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф в скором времени может купить «Манчестер Юнайтед», утверждает The Telegraph.

Семья Глейзеров, владеющая «Ман Юнайтед», готова рассмотреть предложения по покупке клуба от 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Отмечается, что сразу после объявления о потенциальной продаже «МЮ» цена акций клуба выросла на 17 процентов, увеличив рыночную капитализацию клуба почти на 400 миллионов долларов.

Компания и семья Глейзеров тесно сотрудничает с финансовыми консультантами по вопросам дальнейшего развития. Консультантом Manchester United выступает The Raine Group, Глейзеров — Rothschild and Co.

Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.

Рэтклифф — глава химической компании Ineos. Состояние 70-летнего бизнесмена оценивается Forbes в 16,3 миллиарда долларов.