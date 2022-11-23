Тукманов считает, что Роналду будет сложно продолжать играть в Европе после ухода из «Манчестер Юнайтед»

23 ноября, 21:23
Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов поделился мнением об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Во вторник, 22 ноября «МЮ» объявил о расторжении контракта с 37-летним португальцем.
«Все к этому шло. Вся эта ситуация между игроком и клубом, которая в последнее время обострилась, привела к расторжению контракта. Я думаю, что все произошло по обоюдному согласию. Обе стороны были готовы к такому развитию событий. Я всегда на стороне клуба, потому что клуб выше, чем игрок. Соглашусь с теми, кто принял сторону клуба.
Думаю, Роналду будет сложно играть в Европе. Все будет зависеть от того, как он выступит на чемпионате мира. Он безусловно будет стараться, выглядеть неплохо, как и вся сборная Португалии. В Европе ему будет трудно трудоустроиться из-за его достаточно высоких запросов. Здесь все будут решать деньги и условия контракта. Если он захочет продолжить карьеру, есть США, Ближний Восток. Там его захотят увидеть», — приводит «Спорт день за днем» слова Тукманова.
Ранее сообщалось, что Роналду получил предложение от клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
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