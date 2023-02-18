Британский миллиардер Рэтклифф сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Нефтяная компания INEOS, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, сделала официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

«Мы подтверждаем, что сэр Джим Рэтклифф и компания INEOS сделали предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Мы видим себя долгосрочными хранителями клуба от имени болельщиков и общественности. Мы настроены амбициозно и намерены вложить средства в «Манчестер Юнайтед», чтобы вновь сделать эту команду лучшей в мире.

Мы также видим, что футбольное правительство в Англии сейчас на распутье.. Мы хотим помочь начать написание новой главы в истории английского футбола и сделать «МЮ» ориентиром для современного, сосредоточенного на болельщиках и прогрессивного подхода к управлению клубом. Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» укрепил свой статус в истории, чтобы клуб вновь стал лучшим в своем городе, и мы сфокусированы на победе в Лиге чемпионов», — говорится в заявлении, опубликованном INEOS.

Сумма, которую предложила INEOS, не уточняется. Ранее сообщалось, что шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, также претендующий на покупку «МЮ», готов заплатить за клуб 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, которая владела «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб.