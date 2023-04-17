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Сегодня, 16:19

Бывший нападающий «Челси» Каскарино призвал «Ливерпуль» подписать полузащитника «Манчестер Сити» Филлипса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший форвард «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино считает, что полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс будет для «Ливерпуля» полезнее, чем Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», за которого ранее боролись мерсисайдцы.

«Я люблю Джуда Беллингема, он фантастический игрок, но я не думаю, что он необходим «Ливерпулю» в данный момент. У них есть Тьяго — потрясающий футболист, но он не очень хорош при обороне, он не может помочь «Ливерпулю» быстро вернуть мяч, а я думаю, что это первостепенно для них.

Мне нравится Кэлвин Филлипс, который сейчас редко играет в «Манчестер Сити». Он очень хорош в отборе, мы достаточно видели его игру в «Лидсе», чтобы утверждать это", — сказал Каскарино в эфире TalkSport.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от борьбы за Беллингема из-за высокой стоимости игрока.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Джуд Беллингем
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