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5 сентября, 09:17

Скоулз: «Игроки «Манчестер Юнайтед» не подходят под стиль, который предпочитает тен Хаг»

Скоулз заявил, что игроки «МЮ» не подходят под стиль игры тен Хага
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о наставнике команды Эрике тен Хаге.

«Игроки «Манчестер Юнайтед», наверное, не подходят под стиль, который предпочитает тен Хаг. Но он нашел способ побеждать с этими футболистами. Зачем тогда что-то менять и не использовать способ, который работает? Он нашел возможность играть на контратаках с этими футболистами. Например, Артета, Гвардиола и Юрген Клопп упрямые тренеры. Но тен Хаг иной, ему нужно отдать за это должное», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

4 сентября «МЮ» в матче 6-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Дублем в составе команды отметился Маркус Рэшфорд и еще один мяч забил Антони.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками в 6 матчах. В следующем туре команда тен Хага сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» (11 сентября, 18.30 мск).

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-erik-tenhag-scholes-24929255
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
Эрик тен Хаг
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