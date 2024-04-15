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15 апреля, 23:59

«Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0, Палмер оформил покер

Четыре гола Палмера помогли «Челси» разгромить «Эвертон» со счетом 6:0
Руслан Минаев
Коул Палмер.
Фото Reuters
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«Челси» дома разгромил «Эвертон» в матче 33-го тура АПЛ — 6:0.

У лондонцев покер оформил Коул Палмер, еще по одному голу забили Николас Джексон и Алфи Гилкрист.

Палмер стал первым игроком «Челси», который отличился в семи домашних матчах клуба подряд в АПЛ.

Хавбек забил 20-й гол в этом сезоне и догнал форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в гонке бомбардиров чемпионата. Палмер также стал первым игроком «Челси» с марта 2010 года, который забил 4 гола в матче АПЛ. Тогда покер у «синих» оформил Фрэнк Лэмпард.

«Челси» набрал 47 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 27 очками — на 16-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
15 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
6:0
Эвертон
Футбол
ФК Челси
ФК Эвертон
Коул Палмер
5
0
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Палмер стал первым игроком «Челси» с голами в 7 домашних матчах в АПЛ подряд