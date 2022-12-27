«Челси» хочет подписать нападающего «Атлетико» Феликса на правах аренды

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«Челси» хочет подписать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды, сообщает The Telegraph.
По данным источника, новый владелец клуба Тодд Боули хочет усилить команду во второй половине сезона, добавив Феликса в атакующий состав «Челси». Отмечается, что 23-летний португалец хочет уехать из Испании, сделка по аренде может стать идеальным вариантом для обеих сторон.
Ранее сообщалось, что Феликс не перейдет в «ПСЖ». На него также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Форвард выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».
В текущем сезоне Феликс провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.
Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.