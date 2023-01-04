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4 января, 23:11

Инсайдер Романо: Энцо Фернандес никогда не был близок к переходу «Челси»

Инсайдер Фабрицио Романо: «Челси» и «Бенфика» не могут договориться о сумме и сроках выплат по аргентинцу Энцо Фернандесу
Руслан Минаев
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Полузащитник «Бенфики» и чемпион мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандес никогда не был близок к переходу в «Челси», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сегодняшняя встреча представителей клуба не принесла плодов. Стороны по-прежнему не могут договориться о ключевых деталях возможного перехода — сумме и сроках выплат.

Как сообщал Джанлука Ди Марцио, 21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в «Челси» за 127 миллионов евро. Если его переход состоится, он станет 6-м самым дорогим трансфером в истории футбола.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
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