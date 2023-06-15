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Сегодня, 11:13

«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в первом туре АПЛ

Сергей Разин
корреспондент
Игроки «Челси».
Фото Reuters
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Стало известно расписание чемпионата Англии на сезон-2023/24.

В первом туре встретятся «Челси» и «Ливерпуль», действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» начнет сезон матчем на выезде против «Бернли».

Первый тур чемпионата Англии пройдет с 11 по 14 августа.

Первый тур АПЛ:

«Бернли» — «Манчестер Сити»;

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»;

«Борнмут» — «Вест Хэм»;

«Брайтон» — «Лутон Таун»;

«Эвертон» — «Фулхэм»;

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»;

«Ньюкасл» — «Астон Вилла»;

«Брентфорд» — «Тоттенхэм»;

«Челси» — «Ливерпуль»;

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

ФК Ливерпуль
ФК Челси
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