«Челси» и «Ливерпуль» сыграют в первом туре АПЛ

Сегодня, 11:13
Стало известно расписание чемпионата Англии на сезон-2023/24.
В первом туре встретятся «Челси» и «Ливерпуль», действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» начнет сезон матчем на выезде против «Бернли».
Первый тур чемпионата Англии пройдет с 11 по 14 августа.
Первый тур АПЛ:
«Бернли» — «Манчестер Сити»;
«Арсенал» — «Ноттингем Форест»;
«Борнмут» — «Вест Хэм»;
«Брайтон» — «Лутон Таун»;
«Эвертон» — «Фулхэм»;
«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»;
«Ньюкасл» — «Астон Вилла»;
«Брентфорд» — «Тоттенхэм»;
«Челси» — «Ливерпуль»;
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».