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Сегодня, 00:22

«Челси» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» благодаря двум голам Палмера в концовке встречи

Алина Савинова
Игроки «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Фото Global Look Press
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«Челси» дома одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии — 4:3.

Первые два гола в этой встрече забили хозяева — на 4-й минуте отличился Конор Галлахер, а на 19-й — Коул Палмер, реализовавший пенальти. В конце первого тайма гости сравняли счет благодаря голам Алехандро Гарначо (34-я минута) и Бруно Фернандеша (39-я). На 67-й минуте Гарначо оформил дубль и вывел «красных дьяволов» вперед.

В добавленное время Палмер во второй раз за встречу реализовал 11-метровый и забил гол с игры, тем самым принеся победу своей команде.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
04 апр, 22:15. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:3
Манчестер Юнайтед
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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