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Сегодня, 00:56

Клопп — о матче с «Шеффилд Юнайтед»: «Ливерпулю» пришлось копать очень глубоко»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру команды в победном матче против «Шеффилд Юнайтед» в 31-м туре АПЛ (3:1).

«Нам пришлось копать очень глубоко, но это нормально. У нас был хороший настрой, но во многих моментах мы показали не лучший футбол. Мы увидели, как быстрые передачи могут изменить ход игры, после 60-й минуты, Гол Мак Аллистера полностью изменил ход игры, третий гол тоже был замечательный. Первый гол Дарвин Нуньес сделал сам. Это было сложно, но мы могли играть лучше, и мы это сделали, чтобы победить», — приводит ВВС слова Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 70 очков и вернулся на первое место в АПЛ, снова обойдя «Арсенал» (68). «Шеффилд» с 15 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре мерсисайдцы сыграют против «Манчестер Юнайтед», а «клинки» встретятся с «Челси». Обе игры пройдут 7 апреля.

 

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/68429016
ФК Ливерпуль
ФК Шеффилд Юнайтед
Юрген Клопп
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