«Челси» на этой неделе связывался с Моуринью

«Челси» контактировал с бывшим главным тренером клуба Жозе Моуринью на предмет возможного назначения летом этого года, сообщает Relevo.

По информации источника, руководство «Челси» считает преимуществом 60-летнего специалиста большое количество игроков команды, говорящих на португальском и испанском языках. С ним связывались на предмет возможного назначения на этой неделе.

«Челси» 2 апреля объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что временным тренером «синих» до конца сезона станет Фрэнк Лэмпард.