Ндомбеле заявил, что не мог играть в «Тоттенхэме» при Конте

Полузащитник «Наполи» Танги Ндомбеле рассказал, почему покинул «Тоттенхэм». Отметим, права на игрока все еще принадлежат лондонского клуба.

«При Конте у меня не было другого варианта, кроме как уйти из «Тоттенхэма». Рад, что выбрал «Наполи». Я хотел показать, на что способен на поле, но мне сразу дали понять, что я не буду первым вариантом в основу», — цитирует Ндомбеле журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Ндомбеле отметился голом за «Наполи» в чемпионате Италии. Неаполитанский клуб лидирует в серии А с отрывом в 16 очков.