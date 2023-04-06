Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:22

Ндомбеле заявил, что не мог играть в «Тоттенхэме» при Конте

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Наполи» Танги Ндомбеле рассказал, почему покинул «Тоттенхэм». Отметим, права на игрока все еще принадлежат лондонского клуба.

«При Конте у меня не было другого варианта, кроме как уйти из «Тоттенхэма». Рад, что выбрал «Наполи». Я хотел показать, на что способен на поле, но мне сразу дали понять, что я не буду первым вариантом в основу», — цитирует Ндомбеле журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Ндомбеле отметился голом за «Наполи» в чемпионате Италии. Неаполитанский клуб лидирует в серии А с отрывом в 16 очков.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Стало известно об отступлении украинских военных из Артемовска
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
Самодельный дрон с камерами упал на территории завода в Химках
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента Франции Олланда
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гакпо не считает, что «Ливерпуль» хуже «Арсенала»