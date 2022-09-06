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6 сентября, 18:24

«Челси» намерен возобновить переговоры о покупке де Йонга в январе

Анна Горшкова
Корреспондент

«Челси» намерен возобновить свой интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу в январе, сообщает Football.London.

В летнее трансферное окно «синие», наряду с «Манчестер Юнайтед», активно претендовали на 25-летнего голландца, но не смогли завершить сделку, и теперь они намерены попытаться подписать его в январе, когда рынок вновь откроется.

В нынешнем сезоне де Йонг сыграл за «Барселону» 4 матча и не отличился результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/transfer-news/chelsea-news-transfers-live-aubameyang-24929252?utm_source=linkCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar#entry3026496
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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