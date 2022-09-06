Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

6 сентября, 16:32

Менди отклонил предложение по продлению контракта с «Челси». Он не согласен зарабатывать меньше Кепы

Иван Шитик
Корреспондент

Вратарь «Челси» Эдуар Менди отклонил предложение по продлению контракта с клубом.

Это связано с тем, что по новому соглашению сенегальскому вратарю предлагают зарабатывать меньше его дублера Кепы Аррисабалаги, утверждает Evening Standard.

27-летний Аррисабалага в настоящее время получает 221 тысячу евро в неделю, тогда как Менди же предложили контракт на менее выгодных условиях.

30-летний Менди стал игроком «Челси» в сентябре 2020 года, когда перешел в команду из «Ренна». В 99 матчах за команду сенегалец пропустил 78 голов и 49 раз сыграл «на ноль». Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Кепа Аррисабалага
Эдуар Менди
ФК Челси
2
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Диего Коста не получил разрешение на работу в Англии. «Вулверхэмптон» подал апелляцию

«Челси» намерен возобновить переговоры о покупке де Йонга в январе