Менди отклонил предложение по продлению контракта с «Челси». Он не согласен зарабатывать меньше Кепы

Вратарь «Челси» Эдуар Менди отклонил предложение по продлению контракта с клубом.

Это связано с тем, что по новому соглашению сенегальскому вратарю предлагают зарабатывать меньше его дублера Кепы Аррисабалаги, утверждает Evening Standard.

27-летний Аррисабалага в настоящее время получает 221 тысячу евро в неделю, тогда как Менди же предложили контракт на менее выгодных условиях.

30-летний Менди стал игроком «Челси» в сентябре 2020 года, когда перешел в команду из «Ренна». В 99 матчах за команду сенегалец пропустил 78 голов и 49 раз сыграл «на ноль». Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.