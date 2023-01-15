«Челси» объявил о трансфере полузащитника «Шахтера» Мудрика

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«Челси» 15 января объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.
22-летний футболист заключил контракт с лондонским клубом на 8,5 лет.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за игрока более 100 миллионов евро с учетом всех бонусов.
По данным британских СМИ, сам игрок будет зарабатывать в лондонском клубе 7,5 миллиона евро в год.
В сезоне-2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования