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Сегодня, 13:52

«Челси» поддержал Израиль в конфликте с Палестиной

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» опубликовал официальное заявление по поводу конфликта между Израилем и Палестиной.

«Челси» чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами в результате нападений на Израиль в прошлые выходные. Мы поддерживаем еврейскую общину как в Лондоне, так и во всем мире перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно выступаем», — приводит RT заявление клуба.

Ранее АПЛ объявила, что все матчи 9-го тура чемпионата страны будут начитнаться с минуты молчания в память о жертвах в Израиле и Палестин, а игроки, тренеры и официальные лица наденут черные повязки.

 
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В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.

Источник: RT
Футбол
ФК Челси
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