«Челси» подтвердил, что близок к трансферу полузащитника «Шахтера» Мудрика

«Челси» на официальном сайте подтвердил, что близок к трансферу полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Челси» обсуждает с «Шахтером» условия трансфера Михаила Мудрика. После этого с футболистом будут согласованы условия личного контракта», — говорится в заявление лондонского клуба.

Ранее «Шахтер» также официально подтвердил факт переговоров с «Челси».

По данным The Athletic, клубы договорились о сделке за 70 миллионов евро, еще 40 предусмотрено в качестве бонусов. С 22-летним вингером будет подписан контракт до 2030 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.