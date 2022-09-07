Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

7 сентября, 13:31

«Челси» рассматривает Зидана, Почеттино и Поттера на замену Тухелю

Иван Торопцев
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

«Челси» рассматривает кандидатуру Грэма Поттера на пост нового главного тренера команды, сообщает Sky Sports.

По данным источника, ожидается, что в ближайшее время лондонцы направят запрос в «Брайтон», где в данный момент работает Поттер, с целью получить разрешение на переговоры.

Также «Челси» проявляет интерес к Маурисио Почеттино и Зинедину Зидану, оба специалиста в данный момент находятся без клубов.

Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который возглавлял команду с января 2021 года.

Зинедин Зидан
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Томас Тухель
11
15
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Челси» уволил Тухеля после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов

Фердинанд об отставке Тухеля: «Я не могу понять увольнение. Для меня это бессмысленно»