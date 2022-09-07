«Челси» рассматривает Зидана, Почеттино и Поттера на замену Тухелю

«Челси» рассматривает кандидатуру Грэма Поттера на пост нового главного тренера команды, сообщает Sky Sports.

По данным источника, ожидается, что в ближайшее время лондонцы направят запрос в «Брайтон», где в данный момент работает Поттер, с целью получить разрешение на переговоры.

Также «Челси» проявляет интерес к Маурисио Почеттино и Зинедину Зидану, оба специалиста в данный момент находятся без клубов.

Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который возглавлял команду с января 2021 года.