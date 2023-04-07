Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:53

«Челси» рассмотрит возможность назначения Анчелотти, если тренер покинет «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить «Челси», сообщает ESPN.

По данным источника, «синие» рассмотрят возможность назначения 63-летнего специалиста, если он покинет «Реал». Анчелотти признает, что находится под давлением в испанской команде и его позиции окажутся непрочными, если он не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Лондонцы ранее отправили Грэма Поттера в отставку и назначили Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера. Владельцы «Челси» рассматривают несколько кандидатов на роль постоянного тренера, включая Юлиана Нагельсманна, Луиса Энрике и Маурисио Почеттино.

Анчелотти уже тренировал «Челси» с 2009 по 2011 год. Под его руководством клуб выиграл три трофея — АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок страны.

Специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2024.

Источник: ESPN
Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола — о Лэмпарде: ««Хорошо, что у него есть еще один шанс в клубе, который он любит»

«Лестер» провел переговоры с Джесси Маршем