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Сегодня, 17:17

«Челси» сделает новое предложение по Энцо Фернандесу до конца января

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» вновь попытается купить полузащитника Энцо Фернандеса у «Бенфики», утверждает Record.

Лондонский клуб готовит новое предложение о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Аргентины и планирует направить его «Бенфике» до закрытия зимнего трансферного окна.

На данный момент позиция «Бенфики» по этому вопросу не изменилась: португальский клуб готов расстаться с игроком за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
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