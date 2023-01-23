«Челси» сделает новое предложение по Энцо Фернандесу до конца января

«Челси» вновь попытается купить полузащитника Энцо Фернандеса у «Бенфики», утверждает Record.

Лондонский клуб готовит новое предложение о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Аргентины и планирует направить его «Бенфике» до закрытия зимнего трансферного окна.

На данный момент позиция «Бенфики» по этому вопросу не изменилась: португальский клуб готов расстаться с игроком за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.