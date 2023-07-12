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Сегодня, 12:46

«Челси» заинтересован в продаже Обамеянга в клуб из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» настаивает на продаже форварда клуба Пьера Обамеянга в саудовские клубы, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры с клубами продолжаются. Главным препятствием для заинтересованных европейских клубов пока остается огромная зарплата 34-летнего игрока..

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард хочет пригласить Обамеянга в клуб.

Контракт нападающего с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне Обамеянг провел 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Источник: Фабрицио Романо
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Челси
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