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Сегодня, 13:25

«Бенфика» отклонила предложение «МЮ» по Гонсалу Рамушу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бенфика» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Гонсалу Рамушу.

Как сообщает Caught Offside, в сделку помимо денежной компенсации «красные дьяволы» хотели включить переход в лиссабонский клуб бразильского защитника Алекса Теллеса. Пока неясно, будет ли «Манчестер Юнайтед» делать еще одно предложение «Бенфике» по 22-летнему Рамушу, однако сообщается, что Теллес, которого манкунианцы намеревались включить в сделку, предпочел бы вариант с продолжением карьеры в «Порту».

Ранее информировалось, что «ПСЖ» готов заплатить за переход Рамуша 55 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард провел 47 матчей за «орлов» во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

ФК Бенфика
ФК Манчестер Юнайтед
Гонсалу Рамуш
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