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20 мая, 22:24

Де Хеа: «Золотая перчатка» принадлежит не только мне — вся команды была сильна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ.

«Мы знали еще до приезда сюда, что победа сегодня значит очень много. Мы сыграли очень хорошо и забили отличный гол. Конечно, первые 25 минут были ключевыми, это было идеальное начало, а затем мы смогли успокоиться и играть в свой футбол. Это большая победа. Возможно, нам нужно использовать Каземиро в качестве нападающего. Какой финиш! «Золотая перчатка» принадлежит не только мне — вся команды была сильна в этом сезоне», — приводит слова Де Хеа ВВС.

Де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23. Он провел 18 сухих матч в текущем сезоне и является единоличным лидером лиги по этому показателю.

Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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