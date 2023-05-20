Де Хеа: «Золотая перчатка» принадлежит не только мне — вся команды была сильна»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ.

«Мы знали еще до приезда сюда, что победа сегодня значит очень много. Мы сыграли очень хорошо и забили отличный гол. Конечно, первые 25 минут были ключевыми, это было идеальное начало, а затем мы смогли успокоиться и играть в свой футбол. Это большая победа. Возможно, нам нужно использовать Каземиро в качестве нападающего. Какой финиш! «Золотая перчатка» принадлежит не только мне — вся команды была сильна в этом сезоне», — приводит слова Де Хеа ВВС.

Де Хеа стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23. Он провел 18 сухих матч в текущем сезоне и является единоличным лидером лиги по этому показателю.