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Сегодня, 20:45

Де Брейне пропустит 3-4 месяца из-за операции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне согласился на проведение операции после травмы подколенного сухожилия, сообщает Het Laatste Nieuws.

Информации источника, де Брейне, по результатам медобследования, будет прооперирован в Антверпене. Отмечается, что игрок может пропустить от трех до четырех месяцев.

Де Брейне не смог доиграть финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 с «Интером» (1:0) 10 июня. Хавбек покинул поле из-за повреждения бедра на 36-й минуте. Матч против «Бернли» стал вторым официальным после финала ЛЧ.

Гвардиола на следующий день после игры с «Бернли» сообщил, что травма бельгийца является рецидивом.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел за «Манчестер Сити» два матча и забил один мяч.

Источник: https://www.hln.be/buitenlands-voetbal/kevin-de-bruyne-wordt-in-antwerpen-geopereerd-aan-hamstring~ac7e8bd0/
Кевин де Брейне
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19.08 17:00
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 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
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Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
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 - : -
20.08 18:30
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 - : -
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