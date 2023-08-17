Де Брейне пропустит 3-4 месяца из-за операции

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне согласился на проведение операции после травмы подколенного сухожилия, сообщает Het Laatste Nieuws.

Информации источника, де Брейне, по результатам медобследования, будет прооперирован в Антверпене. Отмечается, что игрок может пропустить от трех до четырех месяцев.

Де Брейне не смог доиграть финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 с «Интером» (1:0) 10 июня. Хавбек покинул поле из-за повреждения бедра на 36-й минуте. Матч против «Бернли» стал вторым официальным после финала ЛЧ.

Гвардиола на следующий день после игры с «Бернли» сообщил, что травма бельгийца является рецидивом.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел за «Манчестер Сити» два матча и забил один мяч.