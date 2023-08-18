34-летний Уолкотт объявил о завершении игровой карьеры

Английский форвард Тео Уолкотт объявил о завершении игровой карьеры.

Последним клубом 34-летнего англичанина был «Саутгемптон», за который он выступал с лета 2021 года.

Уолкотт является воспитанником «Саутгемптона». Большую часть карьеры он выступал за «Арсенал», с которым трижды выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной Англии форвард провел 47 матчей, забив 8 голов и сделав 8 результативных передач.

В 2012 году Уолкотт был признан самым скоростным футболистом мира по версии Bleacher Report.