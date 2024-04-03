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3 апреля, 18:31

Де Дзерби недоволен игрой Фати в «Брайтоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби недоволен игрой вингера Ансу Фати. Права на футболиста принадлежат «Барселоне».

«Он должен делать больше, потому что того, что он делает, недостаточно. Ожидания от него всегда очень высоки. Его первую часть карьеры было трудно принять и понять, но для великих игроков самое главное — адаптироваться, оправдать ваши ожидания», — цитирует тренера Marca.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Контракт 21-летнего футболиста с «Брайтоном» истекает этим летом.

Ансу Фати
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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