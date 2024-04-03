Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

3 апреля, 18:22

Санчо может получить шанс вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может вернуться в «Манчестер Юнайтед», пишет Man United News. Права на игрока принадлежат англичанам.

По данным источника, 24-летний футболист этим летом может получить шанс снова играть в составе манкунианцев. Это случится, если клуб назначит директором Джейсона Уилкокса, который ранее работал с Санчо в академии «Манчестер Сити».

Летом 2023 года футболист перешел в немецкий клуб на правах аренды. Причиной этому стал конфликт англичанина с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
2
Обсудить
Читайте также
Анвар Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири»
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Абаскаль не собирается уходить даже после провала, а Педро — супер и уровень Малкома. Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит» в Кубке России
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дейк — о последнем матче Клоппа в «Ливерпуле»: «Боюсь этого дня, это будет ужасно!»

Де Дзерби недоволен игрой Фати в «Брайтоне»