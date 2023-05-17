Де Дзерби подтвердил, что «Брайтон» хочет подписать Дауда

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби подтвердил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд готов подписать контракт с клубом.

«Я знаю его очень хорошо, но это еще не официально, и мы поговорим о нем позже, на следующей пресс-конференции. Мы не делали из этого секрета. Он нам нравится, и я хотел бы работать с ним», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

«Брайтон» намерен подписать 27-летнего Дауда в качестве свободного агента этим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. В текущем сезоне Дауд провел за «Боруссию» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.