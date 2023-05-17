КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

17 мая, 17:00

Де Дзерби подтвердил, что «Брайтон» хочет подписать Дауда

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби подтвердил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд готов подписать контракт с клубом.

«Я знаю его очень хорошо, но это еще не официально, и мы поговорим о нем позже, на следующей пресс-конференции. Мы не делали из этого секрета. Он нам нравится, и я хотел бы работать с ним», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

«Брайтон» намерен подписать 27-летнего Дауда в качестве свободного агента этим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. В текущем сезоне Дауд провел за «Боруссию» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Махмуд Дауд
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» готовит предложение в размере 92 миллионов фунтов за Райса

Нападающий «Арсенала» Мартинелли выбыл до конца сезона из-за травмы