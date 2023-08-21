Де Дзерби посвятил победу «Брайтона» над «Вулверхэмптоном» памяти Карло Маццоне

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби посвятил победу своей команды во втором туре АПЛ над «Вулверхэмптоном» (4:1) покойному Карло Маццоне.

«Он был одним из лучших тренеров. Он был тренером «Брешии» — команды из моего родного города. Он был большим человеком, большой личностью и большим тренером», — приводит пресс-служба «Брайтона» слова Де Дзерби.

Карло Маццоне ушел из жизни 19 августа в возрасте 86 лет. Он завершил тренерскую деятельность в 2006 году и является рекордсменом серии А по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера — 792.