Де Хеа написал трогательное письмо фанатам «МЮ»: «Всегда в моем сердце»

Голкипер Давид де Хеа опубликовал в соцсетях обращение к болельщикам и игрокам «Манчестер Юнайтед». 8 июля 32-летний испанский футболист объявил об уходе из клуба после 12 лет выступлений за команду.

«Я просто хотел послать это прощальное послание всем болельщикам «Манчестер Юнайтед».

Я хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за любовь последних 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы защищать цвета этой команды, чтобы представлять этот крупнейший клуб в мире — это честь, которой удостаиваются лишь некоторые счастливчики.

Это был незабываемый и успешный период с тех пор, как я приехал сюда. Я не думал, что, покинув Мадрид маленьким мальчиком, мы добьемся того, что сделали вместе.

Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новом месте.

Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда не покинет.

Мы все это видели», — написал де Хеа.

Контракт вратаря с «МЮ» действовал до начала июля 2023-го. Де Хеа покинул команду на правах свободного агента. Испанец перешел в клуб АПЛ в 2011-м из «Атлетико» за 25 миллионов евро.