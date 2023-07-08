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Сегодня, 16:38

Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Давид де Хеа.
Давид де Хеа.
Фото Global Look Press
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Вратарь Давид де Хеа сообщил 8 июля в соцсетях, что покидает «Манчестер Юнайтед». 32-летний испанский футболист ушел из английской команды в статусе свободного агента.

Контракт де Хеа с «МЮ» действовал до начала июля 2023-го. Голкипер выступал за «красных дьяволов» с 2011 года.

«Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новом окружении. Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда не покинет», — написал де Хеа в своем прощальном обращении в соцсетях.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. В общей сложности голкипер провел за английский клуб 545 матчей.

На его счету 8 трофеев с «МЮ»: золото АПЛ-2012/13, Кубок Англии-2015/16, два трофея Кубка Английской футбольной лиги (2016/17, 2022/23), три Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и победа в Лиге Европы-2016/17.

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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