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Сегодня, 02:44

Мойес: «Ничья — справедливый результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Да, я бы согласился на ничью, если бы меня спросили перед матчем, потому что «Тоттенхэм» — действительно хорошая команда. Все знают стиль «Тоттенхэма». Нам самим пришлось внести некоторые изменения, чтобы противостоять «шпорам». «Вест Хэм» проделал хорошую работу. Надо отдать должное парням. Мы представляли угрозу для соперника, сделав много хороших вещей.

Я искренне считал, что сегодня мы не заслуживаем поражения. Возможно, ничья — справедливый результат. Я уверен, что после того, как мы играли на выходных, если посмотреть, как сегодня проявили себя, мы выглядели гораздо более организованными", — цитирует BBC Мойеса.

«Тоттенхэм» с 57 очками идет на 5-м месте в АПЛ. «Вест Хэм» (45 очков) занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Дэвид Мойес
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