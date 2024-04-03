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Сегодня, 03:09

Постекоглу: «Разочарован не результатом матча с «Вест Хэмом», а тяжелой игрой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Да, это было тяжело физически, и это то, чего ожидаешь, когда приезжаешь на стадион «Вест Хэма». Это сильная команда, и они обороняются компактно, поэтому необходимо терпение. Я думаю, мы справились с этим хорошо. Разочарован не результатом, а тяжелой игрой. Наш гол — это был хорошо продуманный ход. Мы над этим работали. Еще много игр предстоит провести. Я буду очень удивлен, если не все матчи будут напряженными. Каждый за что-то борется. Мы должны поддерживать свой уровень», — цитирует BBC Постекоглу.

«Тоттенхэм» с 57 очками идет на 5-м месте в АПЛ. «Вест Хэм» (45 очков) занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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