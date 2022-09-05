Диего Коста пройдет медобследование для перехода в «Вулверхэмптон»

Нападающий Диего Коста 6 сентября пройдет медицинское обследование для перехода в «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.

Английский клуб рассматривает вариант подписания 33-летнего испанца из-за травмы нападающего Саши Калайджича.

Последним клубом форварда был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года. Он не появлялся на поле в официальных матчах команды с декабря 2021 года.

Ранее Коста играл за мадридский «Атлетико», «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».