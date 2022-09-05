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5 сентября, 14:22

«Челси» объявил о продлении контракта с защитником Джеймсом

Мария Гусева

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Рисом Джеймсом. Срок нового соглашения с 22-летним англичанином рассчитан до 2027 года.

Джеймс является воспитанником «Челси». В составе синих он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА-2020/21, обладателем Суперкубка УЕФА 2021 и победителем клубного чемпионата мира 2021.

В этом сезоне защитник сыграл в 5 матчах АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/new-long-term-deal-for-james?utm_source=tw&utm_medium=orgsoc&utm_campaign=none
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ФК Челси
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