«Челси» объявил о продлении контракта с защитником Джеймсом

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Рисом Джеймсом. Срок нового соглашения с 22-летним англичанином рассчитан до 2027 года.

Джеймс является воспитанником «Челси». В составе синих он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА-2020/21, обладателем Суперкубка УЕФА 2021 и победителем клубного чемпионата мира 2021.

В этом сезоне защитник сыграл в 5 матчах АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.