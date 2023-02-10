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Сегодня, 16:35

Диогу Жота возобновил тренировки с «Ливерпулем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Диогу Жота возобновил тренировки с командой.

«Жота тренируется без ограничений в течение нескольких дней, так что еще через три дня он вполне может быть в числе претендентов на место в составе», — приводит слова Клоппа Goal.

26-летний футболист может попасть в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится 13 февраля.

Жота получил травму в октябре 2022 года в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0), с тех пор футболист не появлялся на поле. Из-за повреждения форвард пропустил ЧМ-2022.

Источник: Goal
Диогу Жота
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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