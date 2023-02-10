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Сегодня, 16:38

Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, когда Жезус вернется на поле

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу возвращения форварда Габриэла Жезуса на поле. Футболист был травмирован на ЧМ-2022, после чего восстанавливался несколько месяцев.

«Габриэль Жезус близок к возвращению. То же самое могу сказать про Эмила Смита-Роу и Риса Нельсона», — заявил Артета на пресс-конференции.

25-летний бразилец играет в «Арсенала» с лета 2022 года, куда перешел из «Манчестер Сити» за 52,20 миллиона евро. В этом сезоне АПЛ Жезус отметился 5 голами и 6 ассистами в 14 матчах.

Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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