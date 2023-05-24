Дуглас Луис: «Верю в проект «Астон Виллы», поэтому решил остаться»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис высказался о своем будущем в бирмингемской

команде.

«Я верю в проект «Астон Виллы», поэтому решил остаться. Очень интересно быть частью этой новой эры. Почему бы мне не остаться? Все складывается хорошо. Но в футболе все происходит достаточно быстро», — приводит слова Луиса инсайдер Фабрицио Романо.

Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. Ранее бразилец выступал за «Манчестер Сити», «Жирону» и «Васко да Гаму»

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 39 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.