Джеррард: «Очень хотелось вернуть «Астон Вилле» достижения, но было не суждено»

Стивен Джеррард отреагировал на увольнение с поста главного тренера «Астон Виллы».

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с футбольным клубом «Астон Вилла», за поддержку, оказанную мне во время моего пребывания там. Я хотел бы лично поблагодарить совет директоров, игроков и весь персонал за их усердную работу.

Жаль, что в итоге ничего не вышло, но я в долгу перед болельщиками за то, как вы приняли меня в свой клуб и продолжали поддерживать команду в трудные времена. «Астон Вилла» — клуб с особой историей, очень хотелось вернуть те памятные достижения, но, к сожалению, было не суждено. Желаю всем в клубе всего самого наилучшего в будущем", — написал Джеррард в социальной сети.

42-летний англичанин работал с «Астон Виллой» с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела 40 матчей: 13 побед, 8 ничьих и 19 поражений.

В этом сезоне «Астон Вилла» набрала 9 очков в 11 матчах и идет на 17-м месте в чемпионате Англии.