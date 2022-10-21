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Сегодня, 22:32

Ван дер Сар рассматривается на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» снова хочет попытаться пригласить Эдвина ван дер Сара на должность спортивного директора клуба, сообщает VP.

По данным источника, пока неясно, как сам ван дер Сар относится к переходу в английский клуб.

Бывший вратарь «МЮ» сейчас является генеральным директором «Аякса». В сентябре клуб продлил контракт со специалистом до 2025 года.

Напомним, что в 2020 году английский клуб уже хотел заполучить ван дер Сара, но тогда он заявил, что пока не хочет покидать «Аякс», так как не достиг с командой своей цели.

Источник: https://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/1051259/van-der-sar-gepolst-voor-functie-van-director-of-football-bij-manchester-united.html
Эдвин ван дер Сар
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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