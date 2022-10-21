Ван дер Сар рассматривается на должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

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«Манчестер Юнайтед» снова хочет попытаться пригласить Эдвина ван дер Сара на должность спортивного директора клуба, сообщает VP.
По данным источника, пока неясно, как сам ван дер Сар относится к переходу в английский клуб.
Бывший вратарь «МЮ» сейчас является генеральным директором «Аякса». В сентябре клуб продлил контракт со специалистом до 2025 года.
Напомним, что в 2020 году английский клуб уже хотел заполучить ван дер Сара, но тогда он заявил, что пока не хочет покидать «Аякс», так как не достиг с командой своей цели.