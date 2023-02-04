Мэддисон о матче с «Астон Виллой»: «Нам нужна была победа, потому что впереди несколько сложных игр»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон доволен победой над «Астон Виллой» (4:2) в матче 22-го тура АПЛ.

«Нам нужна была победа сегодня, особенно с учетом того, что впереди несколько сложных игр. Мы чувствовали, что можем сыграть хорошо. В клубе царит позитив, появились новые лица, и сегодня мы заработали очки. Появление новых игроков придает сил», — приводит слова Мэддисона ВВС.

«Лестер» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (21 очко).