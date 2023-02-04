Мэддисон о матче с «Астон Виллой»: «Нам нужна была победа, потому что впереди несколько сложных игр»

Сегодня, 21:10
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон доволен победой над «Астон Виллой» (4:2) в матче 22-го тура АПЛ.
«Нам нужна была победа сегодня, особенно с учетом того, что впереди несколько сложных игр. Мы чувствовали, что можем сыграть хорошо. В клубе царит позитив, появились новые лица, и сегодня мы заработали очки. Появление новых игроков придает сил», — приводит слова Мэддисона ВВС.
«Лестер» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (21 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования