Терри признан лучшим защитником 2000-х по версии портала FourFourTwo, в тройке — Каннаваро и Фердинанд

Бывший капитан «Челси» Джон Терри признан лучшим защитником 2000-х по версии портала FourFourTwo.

В тройку вошли экс-защитник «Ювентуса» и «Реала» Фабио Каннаваро и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

С полным списком из 32 футболистов можно ознакомиться на сайте портала.

Топ-10 лучших защитников 2000-х по версии портала FourFourTwo:

1. Джон Терри, Англия

2. Фабио Каннаваро, Италия

3. Рио Фердинанд, Англия

4. Алессандро Неста, Италия

5. Эшли Коул, Англия

6. Кафу, Бразилия

7. Роберто Карлос, Бразилия

8. Паоло Мальдини, Италия

9. Карлес Пуйоль, Испания

10. Неманья Видич, Сербия

Ранее Роналдиньо был признан лучшим футболистом 2000-х по версии FourFourTwo.