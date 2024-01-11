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Сегодня, 03:13

Джонс: «Я прошел весь путь в академии «Ливерпуля», так что забитый гол для меня значит многое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«В первом тайме было тяжело, мы владели мячом, но не могли попасть в ворота, а во втором тайме изменили ситуацию. Болельщики уходят со стадиона с улыбками на лицах, поэтому я счастлив. Я прошел весь путь в академии, так что забитый гол для меня значит многое. Я тренируюсь в команде с 17 лет, на моем пути были и подъемы, и падения. Это не всегда было легко, но я всегда оставался с правильным настроем, я знаю, что у меня есть способности, и мне просто нужно игровое время», — цитирует BBC Джонса.

Ответная встреча состоится в Лондоне 24 января. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

10&nbsp;января. Ливерпуль&nbsp;&mdash; Фулхэм&nbsp;&mdash; 2:1. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом»
Футбол
ФК Ливерпуль
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