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Сегодня, 12:43

Спортдиректор «Арсенала» Эду: «Я бы не стал, говорить, что мы упустили чемпионство»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Арсенала» Эду высказался об упущенном чемпионстве лондонского клуба.

«Арсенал» «профукал» чемпионство? Я бы не стал использовать такие термины. Мы сами стали творцами нашего разочарования. Никто не ожидал, что мы будем бороться за титул. Если мы разочарованы тем, что не взяли титул, это значит, что наше мышление изменилось. Это можно даже считать чем-то положительным, учитывая прежние времена. Раньше мы праздновали попадание в четверку или третье место. А сегодня мы разочарованы второй строчкой», — сказал Эду ESPN.

«Канониры» большую часть сезона возглавляли турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в текущем сезоне.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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