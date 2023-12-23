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Сегодня, 22:05

Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что команду лишили пенальти в матче с «Арсеналом»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок считает, что команду лишили пенальти в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом». Клубы играют в настоящее время, счет к 78-й минуте — 1:1.

На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Полузащитник канониров Эдегор рукой остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР также оставил без внимания этот эпизод.

«Мы только что посмотрели повтор эпизода. И я не понимаю, как пенальти не был назначен», — сказал Уорнок в эфире BBC Radio 5 Live.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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