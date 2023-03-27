Джеррард — Беллингему: «Ты достиг намного большего, чем я в твоем возрасте»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард восхищен талантом хавбека Джуда Беллингема.

После матча квалификации Евро-2024 с Украиной (2:0) Джеррард в присутствии Беллингема рассказал, какие аспекты игры полузащитника ему нравятся больше всего.

«Вот, что я тебе скажу — ты достиг намного большего, чем я в твоем возрасте. Ты двигаешься в правильном направлении.

Он [Беллингем] более уверен в себе в работе с мячом, чем был я. Я не говорю это для того, что просто быть скромным, это действительно правда. Я думаю, что он раскрылся лучше, чем я в свои 19.

Не поймите меня неправильно, я попал туда, куда я хотел попасть. И Джуд, естественно, попадет туда, куда захочет, если продолжит работу», — сказал Джеррард.

В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» Дортмунд 34 матчах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт 19-летнего англичанина истекает летом 2025 года.