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Сегодня, 11:53

Экс-нападающий сборной Англии Дефо оплатил стрижку 100 людям в честь своего 40-летия

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дефо бесплатно постриг 100 человек в честь своего 40-летия.

«Привет, ребята, это Джермейн, у меня день рождения, большие 4:0! Итак, для всех молодых людей, которые хотят получить новую стрижку, оставьте свои кошельки дома, идите ко мне, первые 100 стрижек на мне!» — сказал Дефо в видео в своих соцсетях.

В 2018 году Дефо был награжден орденом Британской империи за заслуги благотворительной организации Фонд Джермейна Дефо, который он основал в 2013 году.

Дефо завершил карьеру в марте 2022 года. За национальную команду Англии он провел 57 матчей, забил 20 мячей и отдал шесть результативных передач.

Джермейн Дефо
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