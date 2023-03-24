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Рибери — Озилу: «Тебя запомнят, как исключительного и выдающегося игрока, брат»

Руслан Минаев
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Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери отреагировал на новость о том, что Месут Озил завершил карьеру.

«Все, кто хоть немного разбирается в футболе, запомнят тебя как исключительного, выдающегося игрока. Наслаждайся выходом на пенсию, брат!» — написал Рибери в Twitter.

22 марта немецкий полузащитник объявил о завершении карьеры. 34-летний хавбек играл за «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Месут Озил
Франк Рибери
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